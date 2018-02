Man (25) uit Wilp opgepakt na bestellen 150 xtc-pillen via dark web

Hoewel 37 verdachten onverwacht bezoek kregen van de recherche, werd alleen de man uit Wilp opgepakt. Dat kwam door de grote hoeveelheid drugs die hij bestelde. Het Openbaar Ministerie zal voor alle verdachten beslissen of deze mensen - voornamelijk mannen tussen de 20 en 30 jaar - vervolgd worden. Dat is afhankelijk van wat ze bestelden.



Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog meer acties volgen voor mensen die via de criminele marktplaats drugs hebben besteld. Daarmee wil de politie duidelijk maken dat het dark web - een deel van internet dat alleen via speciale software toegankelijk is - niet zo anoniem is als veel mensen denken of hopen.