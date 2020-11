Man gewond na val van zolder in Voorst

Het is geen avondje uit, maar iedereen kan ‘bij’ het pianocon­cert van Jaap Eilander uit Klarenbeek zijn

5 november Er is plek voor 700 toeschouwers in de Rabobank-zaal van Theater Orpheus. Maar geen enkele stoel van de Apeldoornse schouwburg is bezet als er morgenavond wél muziek klinkt vanaf het podium. Mensen die iets willen meekrijgen van de klanken van pianist Jaap Eilander uit Klarenbeek en het Ars Musica Orkest, kunnen dat doen via een livestream vanaf de bank of luie stoel in de eigen huiskamer.