Marloes uit Twello schreef een boek over haar werk in het Deventer hospice: ‘Het woord ‘sterfhuis’ heeft niets te maken met wat wij hier doen’

Boer Gerrit T. (58) uit Nijbroek begon hennepkwe­ke­rij na mislukte investe­ring: ‘Een noodsprong’

Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 besloot boer Gerrit T. (58) uit Nijbroek om fors te investeren in de bouw van een nieuwe koeienstal, zodat ook zijn zoon van de melkveehouderij zou kunnen leven. Een beslissing die wel meer boeren in die tijd namen, maar voor T. rampzalig uitpakte. Want door nieuwe, strengere fosfaatwetgeving moest hij al snel terug naar het aantal koeien dat hij vóór de uitbreiding had, waarmee zijn investering van ongeveer een miljoen euro in de gloednieuwe stal waardeloos werd.

27 september