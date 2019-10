Medewerker vindt menselijke schedel in doos bij kringloopwinkel in Twello

In een doos heeft Kringloop Twello-medewerker Boy Denekamp vanmorgen tot zijn schrik een menselijke schedel aangetroffen. Directeur Hans Hekkert schakelde de politie in. De wijkagent kwam langs om de schedel in de sorteerruimte te inspecteren. Hij constateerde dat deze echt is. Een collega bracht daarna een speciale zak waarin de schedel naar de forensische opsporing in Elst is vervoerd. Wie hem heeft ingeleverd, is onbekend.

Denekamp vertelt dat de van zes kiezen en één tand voorziene schedel tussen kopjes, schoteltjes en prullaria in een doos lag. Er zitten gaatjes en een spijker in. ,,Ik dacht eerst dat hij nep was, maar hij blijkt wel degelijk echt. Zoiets hoort eigenlijk begraven te worden”, aldus de medewerker.

De vinder haalde na zijn lugubere ontdekking eerst zijn collega Frank Liebrand erbij. ,,Ik wist zeker dat de schedel echt is. Dit is wel een beetje luguber. De bovenzijde is er wel netjes afgezaagd. Misschien dat iemand na een overlijden een woning heeft leeggehaald en de schedel samen met allerlei spulletjes in een doos heeft gestopt?”, zoekt Liebrand naar een mogelijke verklaring.

Beetje respectloos

Hans Hekkert zegt dat hij in zijn 25-jarige kringloop-carrière nooit eerder zoiets heeft meegemaakt. ,,Ik vind het vreemd en een beetje respectloos dat je dit inlevert bij een kringloopwinkel.” Nadat hij vergeefs via Google had proberen te achterhalen wat hij met de schedel moet doen, besloot Hekkert de politie te bellen. De wijkagent was binnen een kwartier ter plaatse. ,,Ja, de schedel is echt. Misschien is hij ooit als lesmateriaal gebruikt. Het is hier geen plaats delict”, zei de agent. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe oud de schedel is en waar hij vandaan komt.