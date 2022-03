Met Europees geld gaat campus voor elektrisch vliegen op vliegveld Teuge van start: ‘Een enorme doorbraak’

Column Had iedereen maar zoveel support als Go Ahead

Stel nou dat we in het leven elkaar aanmoedigen, zoals de supporters van Go Ahead Eagles dat doen? Tijdens een zondagmiddag, welke zijn naam eer aan deed, werden de godenzonen van Ajax met 2-1 van de mat gekukeld in een kolkende Adelaarshorst. De roodgele knapen voetbalden de noppen onder hun zolen vandaan.

1 maart