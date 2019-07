Militair (22) komt om het leven bij parachutesprong bij vliegveld Teuge

Ernstig zieke Voorste­naar Mark Gilligan (54) trekt ten strijde tegen slopende ziekte MS

12:44 Mark Gilligan wil niet langer lijdzaam toezien hoe hij steeds verder aftakelt. Hij verkiest de aanval tegen de slopende ziekte multiple sclerose (MS). De 54-jarige Voorstenaar is een crowdfundingsactie gestart. Die moet 75.000 euro opleveren zodat hij in Mexico of Rusland een stamceltransplantatie kan ondergaan. Deze behandeling wordt in Nederland (nog) niet aangeboden. De actie kent een vliegende start: in een week is er al bijna 18.000 euro gedoneerd.