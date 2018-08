Moslims in de rij voor een schaap in Twello: 'Offerfeest gaat over liefde, vrede en delen'

Speurhon­den en zoekteam voor vermiste sheltie Twixy in Loenen

21 augustus Er is al een zoekteam voor samengesteld en er is zelfs al met speurhonden gezocht. Tot nu toe is Twixy echter nog steeds spoorloos en eigenares Louisa Wegerif raakt ten einde raad door de vermissing van haar hondje. Hoe lang kan de driejarige sheltie het volhouden in de bosrijke omgeving van Loenen?