Motorrijder klapt in Klarenbeek op auto die uitrit uitkomt

video Vogelaars in rep en roer: Juffer­kraan­vo­gel gespot bij de Voorster­klei

5 mei Ruim honderd keer is hij al gemeld bij Waarneming.nl, de Jufferkraanvogel bij de Voorsterklei. Is het een ‘echte’ dwaalgast, die per ongeluk vanuit zijn normale habitat in Mongolië en Indië in Nederland verzeild is geraakt? Of is het misschien toch een ontsnapte tamme vogel?