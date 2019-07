Na de mug en rups hebben we nu last van wespen. En dat wordt deze zomer alleen nog maar erger

video Moeder regelt reanimatie­cur­sus op Twellose school: ‘Niet weten wat te doen, is het ergste’

7:00 Alle 150 leerlingen van 3 mavo, 3 havo en 3 vwo van het Veluws College in Twello weten binnenkort hoe te handelen als iemand een hartstilstand krijgt. Dit danken zij aan moeder Linda Boerkamp, die een cursus reanimatie regelde op de school. Als het aan de Wilp-Achterhoekse ligt, is die cursus slechts het begin. Schooldirecteur Piet Oosting vindt haar idee fantastisch: ,,Al is er straks maar één leerling die in actie komt bij een hartstilstand dan is dit al de moeite waard geweest.”