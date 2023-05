Na jarenlang gesteggel opereert vliegveld Teuge niet meer ‘illegaal’: vergunning nu echt rond

Inwoners Olst-Wij­he spotten steeds vaker Japanse duizend­knoop: ‘Mensen zijn alerter’

Het is een hardnekkige plant, die voor niets of niemand wijkt: de Japanse duizendknoop. In de gemeente Olst-Wijhe woekert dit onkruid weer flink, volgens sommige inwoners zelfs meer dan vorige jaren. Maar is dat wel zo?