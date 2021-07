Na paar keer uitstel is standbeeld voor Stefan Groothuis toch onthuld: ‘Een hele eer’

Het standbeeld voor voormalig Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis in Voorst is gisteren in het bijzijn van een select gezelschap door scheidend burgemeester Jos Penninx onthuld. Groothuis is vereerd. ,,Een standbeeld bij leven, dat hoor je toch niet vaak?”

De onthulling was al een paar keer uitgesteld, maar vanwege het aanstaande vertrek van Penninx werd het kunstwerk van Anja Denekamp aan de Rijksstraatweg gisteren toch alvast ‘wereldkundig’ gemaakt.

Het was de bedoeling om het abstracte beeld tijdens het Voorster Volksfeest te onthullen en bij de volgende editie wordt er ook nog bij stilgestaan, maar omdat Penninx op het punt staat te stoppen als burgemeester, werd besloten dat er een officieel moment moest komen in zijn bijzijn als eerste burger. Penninx was gedurende de hele sportieve successenreeks van Groothuis burgemeester. Groothuis was zelf ook met zijn gezin aanwezig bij de onthulling.

Dunnetjes overdoen

,,Dit is een prima oplossing zo, het beeld was al bijna twee jaar klaar", zegt Groothuis. ,,Ik had er natuurlijk graag meer mensen bij gehad, maar we doen het inderdaad op het volksfeest nog eens dunnetjes over.” Dat er een moment werd gekozen waarop de burgemeester er nog bij kon zijn, vindt Groothuis niet meer dan terecht. ,,Hij was altijd heel betrokken bij mijn carrière en was er altijd bij als ik een grote prijs had gewonnen.”

Dat er een abstract beeld is gemaakt en geen buste waarop Groothuis te herkennen is, was mede op verzoek van de schaatser zelf. ,,Ik vond het inderdaad niet zo'n goed idee om een evenbeeld van mezelf in het dorp te hebben. Maar ik heb me er verder niet mee bemoeit. Ik mocht wel met de kunstenares meekijken, maar verder heb ik me er niet mee bemoeid.”

Corona

Plannen voor het beeld bestonden al sinds Groothuis (39) in 2014 Olympisch kampioen schaatsen op de 1000 meter werd in het Russische Sochi, maar vanwege de aanleg van de rondweg en het werk dat dat in het dorp met zich meebracht, werd dat uitgesteld. Toen die weg in 2018 klaar was, werd er opnieuw werk gemaakt van een beeld. Daarna gooide corona roet in het eten en kon het kunstwerk niet tijdens het Voorster Volksfeest worden onthuld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.