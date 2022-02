Nederlands oudste raadslid Ton (87) stopt ermee: ‘Ook al vind ik mezelf helemaal niet zo’n oude lummel’

Buren herkennen zich niet in klaagzang over camping in Wilp: ‘Dit is echt gezeik’

Omwonenden van camping de Wildernis in Wilp reageren verbaasd op het beklag van buurtbewoner Wim Oolman in de Stentor. Volgens hem en andere buurtbewoners is er veel geluids- en rookoverlast van de camping. ,,Maar wij hebben nooit last”, zegt omwonende Geertje Aan de Stegge. ,,De meeste buren zijn juist positief over de camping”, stelt een andere buurman.

