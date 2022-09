Nieuw jaarlijks dorpsfestival moet zorgen voor meer reuring in Posterenk: ‘Dorpsfeest in een modern jasje’

Voorster boeren houden woord en halen omgekeerde vlaggen weg, maar niet allemaal: ‘Een eerste stap’

Boeren uit Voorst hebben zich aan hun afspraak met de gemeente gehouden. Donderdag zijn de omgekeerde vlaggen in de dorpskernen weggehaald. Vlaggen buiten de bebouwde kom hangen er nog wel. ,,We zijn nog in gesprek wat daarmee gaat gebeuren.”

19 augustus