Nijmeegse oud-wethouder vervangt burgemeester van Voorst Jos Penninx

Renske Helmer-Englebert vervangt vanaf half augustus burgemeester Jos Penninx van Voorst. Penninx gaat met pensioen. De in Brummen geboren Helmer was tot vorig jaar SP-wethouder in Nijmegen.

Helmer (51) is vandaag door commissaris van de Koning John Berends benoemd. Ze was zes jaar wethouder, waarna ze door ziekte afscheid nam van haar wethouderschap. Eerder was ze raadslid voor de SP in Nijmegen.

Jos Penninx is sinds 15 december 2006 burgemeester van de gemeente Voorst en gaat begin augustus 2021 met pensioen. Commissaris Berends heeft daarom in overleg met de gemeenteraad van Voorst besloten om een waarnemend burgemeester te benoemen. Helmer-Englebert zal waarnemen tot de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in februari 2022.

Ideale kandidaat voor waarneming

Zowel raad als commissaris ziet in Helmer-Englebert de ideale waarnemer. De Nijmeegse komt oorspronkelijk vanuit de zorg. Vervolgens heeft zij ruime politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan als lijsttrekker, raadslid, wethouder en locoburgemeester van een 170.000 plus gemeente. Ze is verbindend, maakt zich snel inhoudelijke dossiers eigen en brengt een frisse blik met zich mee, stelt de gemeente Voorst.

Helmer-Englebert vertelde vorig jaar openhartig over haar reden op te stoppen als wethouder. Herstel van borstkanker kostte haar veel energie.