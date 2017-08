Nog geen zicht op oplossing brand Twellose vluchtelingenvilla

Er zijn nog altijd geen verdachten in beeld voor de brandstichting in de Twellose vluchtelingenvilla. Ondanks maanden onderzoek is de politie nauwelijks opgeschoten.

Aan de zaak is twee keer aandacht besteed in het regionale opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland, maar beide uitzendingen leverden geen bruikbare informatie op. Ook daarna kwam een oplossing van de zaak niet in het zicht. ,,We zijn in ieder geval niet dichter bij het aanhouden van één of meerdere verdachten", zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier, die laat weten dat het onderzoek naar de brand nog wel loopt.

De brand in de monumentale villa aan de Oude Rijksstraatweg in Twello, vond plaats in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari. Na twee weken concludeerde de politie dat sprake was van brandstichting. In eerste instantie werd nog uitgegaan van een technische oorzaak, met de cv-ketel als brandhaard. Omdat de vuurzee bovenin het pand is ontstaan en de ketel daar hing, leek dat ook niet onaannemelijk. Later doken echter videobeelden op, waarop rond het tijdstip van het uitbreken van de brand personen te zien zijn.