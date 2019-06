Ochtend-onweer baart organisatie avondwandelvierdaagse in Voorst geen zorgen

LenteLive! in De Vecht dreigt de klos te worden bij legesverho­ging

11:17 Het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente Voorst voor het jaarlijkse, relatief kleinschalige evenement LenteLive! in De Vecht evenveel leges berekent als voor het veel grotere Klompenfeest in Twello en GroundZero in Bussloo. Veel eerlijker zou het zijn wanneer de verschillende evenementen in categorieën worden onderverdeeld en dat bij elke categorie een bepaald bedrag wordt vastgesteld.