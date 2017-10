Ode aan hulp voor demente moeder

Mira Holtman (52) uit Terwolde heeft veel mensen diep in het hart geraakt met haar publieke dankwoord over de liefdevolle verzorging en steun voor haar demente moeder, die onlangs op 78-jarige leeftijd overleed. Ze ziet die hulp als een lichtend voorbeeld en gunt het iedereen. ,,Dit is voor alle mensen die altijd hun best doen voor dementerenden.’’

Quote Bedankt voor alle steun en begrip. Ik ben er trots op in deze gemeente te mogen wonen. Mira Holtman Wie heeft ons niet zien lopen. Hand in hand. Even snuffelen tussen de kledingrekken. We mochten kijken naar de bloemen in bloemenwinkels en even ruiken... zonder iets te kopen. We hebben samen kunnen zwemmen in zwembad De Schaeck op een tijd die speciaal is gereserveerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het zwemmen gaf mijn moeder zelfvertrouwen. Ik vond het fantastisch om te zien dat ze het gevoel kreeg de wereld aan te kunnen. We hebben op de markt gezellig gekeuveld met inwoners van Twello. Ze zwaaide naar iedereen. U dacht: ik ken haar niet. Maar zij kende u ook niet. Maar u zwaaide toch even terug. Bedankt voor alle steun en begrip. Ik ben er trots op in deze gemeente te mogen wonen. Als er een sticker zou bestaan met ‘dementvriendelijk’ dan zou ik deze op elke deur willen plakken. Haar kwaliteit van leven is hierdoor gebleven. Omdat ze zichzelf mocht blijven en zich overal welkom voelde. Ze was Marijke met de ziekte van Alzheimer en niet andersom’’, schrijft Mira vanuit het diepst van haar hart.

Haar moeder Marijke Holtman-Wiepking woonde sinds 1971 in Twello. Mira richt haar lofrede niet alleen op geschoold personeel, maar vooral op inwoners, de buren, de winkeliers en personeelsleden in Twello die met kleine dingen grote betekenis hebben gehad.

,,Mensen met dementie belanden vaak achter gesloten deuren en komen letterlijk en figuurlijk in een cocon terecht. Tegen mijn moeder heb ik vanaf het begin gezegd, mama, we gaan ons niet verstoppen. We gaan naar buiten. Met hulp van Twello is dat gelukt’’, aldus Mira, die als verpleegkundige werkt in Hospice de Spreng in Beekbergen. Tegen de wereld zegt ze nu: kijk naar Twello, heb oog voor mensen met dementie.

Quote Ik hoop dat dit geweldige verhaal bijdraagt aan een grotere bewustwording over wat dementie betekent. Burgemeester Penninx

Bewustwording

Die boodschap is aangekomen. Burgemeester Jos Penninx van Twello is trots op de inwoners. ,,Ik hoop dat dit geweldige verhaal bijdraagt aan een grotere bewustwording over wat dementie betekent. Dat zou ik erg toejuichen.’’

In Twello is volgens Penninx de organisatie Mens en Welzijn bezig een netwerk op te bouwen om zoveel mogelijk partijen - waaronder bedrijven en winkeliers - bewust te maken van het gedrag van dementerende medemensen en hoe zij hiermee kunnen omgaan.

Jos Penninx weet wat het betekent. Hij verloor in 2016 zijn moeder die ook aan dementie leed. ,,Het gaat in de omgang met iemand die dementeert vaak om de kleine dingen in het leven. Positieve reacties geven, is zo heb ik ervaren, heel belangrijk. Stel geen gesloten vragen als ‘weet je niet meer wie dat is?’ Als iemand iets niet meer weet, negeer dat dan of ga over op een ander onderwerp.’’

De burgemeester durft niet zover te gaan om Twello als koploper op het gebied van dementievriendelijkheid te betitelen. ,,Ik weet wel dat heel veel mensen van buiten graag naar Twello komen, omdat het hier goed voelt. Dat heeft ook met de kleinschaligheid te maken.’’

Zonnetje

Mira Holtman wilde met haar verhaal, dat te lezen is in de overlijdensadvertentie van haar moeder, al die mensen die altijd hun best doen voor dementerenden in het zonnetje zetten. ,,Vooral in de naam van mijn moeder wil ik daarnaast openheid geven over wat dementie met een mens doet. De verbinding die ik met haar had, was heel erg gericht op gevoel. Dat gun ik iedereen. Als je met mensen met dementie alleen maar blijft praten, wordt het heel moeilijk. Een op het oog simpele vraag als ‘hoe gaat het met je’ is al te lastig. Dementie is allesomvattend. Niets is meer vanzelfsprekend en alles is onzeker. In plaats van dingen te vragen, hield ik daarom mijn moeder lekker stevig vast. Ze voelde aan me en zat ook aan mijn krullen. Dan voelde ze dat ik het was.’’

Bij Alzheimer Nederland is de overlijdensadvertentie van Marijke ook opgevallen. ,,Dit heb ik niet eerder gezien. Zo’n uiting is heel belangrijk. Dit verhaal sluit naadloos aan op onze campagne Samen maken we Nederland dementievriendelijk, reageert woordvoerder Henriette Brons.

Zorgen voor iemand met dementie is volgens Brons erg zwaar. ,,Het is daarom belangrijk en misschien wel noodzakelijk, dat de omgeving inziet dat zij door mee te helpen ervoor zorgt dat de mantelzorger het kan volhouden. Hopelijk vergroot het verhaal van Mira het begrip.’’

Alzheimer Nederland bekijkt of het verhaal van Mira onderdeel kan worden van de landelijke campagne.