Olympia’s Tour krijgt start en finish in Twello

WIELERKOERSOlympia’s Tour kent dit najaar een etappe in de gemeente Voorst. Op vrijdag 18 oktober voert de derde etappe van de oudste rittenkoers van Nederland door de gemeente, waarbij de start en finish zijn gesitueerd in Twello.

Maar het is de gehele gemeente die deze beloftenwedstrijd (-23) mag begroeten. De route voert namelijk niet alleen door Twello, maar ook door alle 11 kernen in de gemeente Voorst. Vervolgens zijn drie plaatselijke ronden rond Twello voorzien. De route wordt uitgezet door de plaatselijke Toerclub ETT.

Talenten onder 23

Ook in 2016 deed Olympia’s Tour de regio aan, toen met een finish in Zutphen. De wedstrijd profileerde zich toen nadrukkelijk voor het eerst als beloftenwedstrijd voor de beste talenten onder 23 jaar. Het was Kristoffer Halvorsen die de dagzege pakte, de Noor werd later dat jaar wereldkampioen bij de beloften in Qatar. Inmiddels rijdt hij bij Team Ineos, de opvolger van Team Sky.

Ook de nummers twee en drie van die rituitslag zijn inmiddels beroepsrenner. Fabio Jakobsen rijdt bij Deceuninck-QuickStep en won al de Scheldeprijs en ritten in de BinckBank Tour en de Tour of California. Nummer drie Jan Willem van Schip rijdt bij Roompot-Charles en is wereldkampioen puntenkoers op de baan.

Motoragenten