OM eist tot 5 jaar cel voor ‘werknemers’ drugslab Voorst

updateTegen drie vermeende exploitanten van een drugslab in Voorst zijn woensdag celstraffen tot 5 jaar geëist. Het drietal werd op 10 januari vorig jaar in en bij de schuur waar het lab zat, door een arrestatieteam aangehouden.

Het gaat om de 36-jarige Jan van der V. uit Deventer, de 42-jarige Patrick E. uit Twello en de 44-jarige Brabander Peter S., die in Deventer verbleef. Het lab heeft 1,5 maand gefunctioneerd, denkt het Openbaar Ministerie. In die korte tijd is met de productie van harddrugs zeker 167.000 euro verdiend. Het lab in de schuur achter een boerderij loosde chemicaliën in de sloot. Het water in de sloot werd een dikke, vieze bruine drab. De begroeiing was afgestorven, zegt de officier van justitie.

S. hoorde met 5 jaar cel de zwaarste eis. Hij is eerder veroordeeld voor drugsfeiten. Ook had S. 30 liter amfetamine thuis liggen. Op zijn slaapkamer lag een pistool met 72 patronen. ,,Kennelijk noodgedwongen om zichzelf te beschermen’', zei de officier van justitie. Tegen Van der V. eiste het OM 4 jaar en tegen E. 3 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Geweld arrestatieteam

De drugszaak werd in september uitgesteld onder meer om onderzoek te doen naar vermeend buitensporig geweld gebruikt door het arrestatieteam. Zo zou bij een van de verdachten door een politiehond zijn been ernstig zijn toegetakeld. Het OM deelde maandag mee dat er geen sprake is geweest van buitenproportioneel geweld. S. zei woensdag nog altijd last te hebben van zijn verwondingen.

Dinsdag is tegen een 51-jarige oud-voetballer van Go Ahead Eagles een celstraf tot 2 jaar waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist. Hij was de eigenaar van de schuur achter een boerderij in Voorst waarin het drugslab zat. Hierin is, volgens de politie, enkele maanden amfetamine geproduceerd. Twee andere verdachten hoorden lagere straffen eisen.