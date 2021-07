Ondanks bezwaren uit de buurt moet geliefd speelveld in Twello plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen

‘De A1 slibt dicht’, Deventer burgemees­ter Ron König luidt noodklok

30 juni De A1 bij Deventer is amper verbreed of er moet alweer aan worden gesleuteld. Dat vinden de Deventer burgemeester Ron König en een flinke groep gemeenten langs de snelweg. Door de grootschalige woningbouwplannen wordt het volgens König te druk op de weg én op het spoor. Mensen die in het midden en oosten van Nederland wonen, komen straks niet meer op tijd op hun werk in de Randstad.