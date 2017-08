Het Voorster college stelt in een principebesluit dat deze doorgaande weg een 'gemengd gebied' is, waar die activiteiten en een beperkte mate van geluidsproductie te accepteren zijn.

Voor Weijenberg, die werkt onder de naam Tommy Carving, is het nog te vroeg om de vlag uit te kunnen hangen. Hij moet voor een nader te bepalen datum een onafhankelijk geluidsrapport aanleveren dat aantoont dat zijn zaagwerk leidt tot een acceptabel geluidsniveau. Slaagt hij hierin dan kan hij een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Die is nodig om af te kunnen wijken van het geldende bestemmingsplan.

Petitie

In juni zaten Thomas Weijenberg en zijn vrouw Simone nog in zak en as nadat zij van de gemeente te horen hadden gekregen dat Thomas met zijn zaagactiviteiten aan huis moest stoppen . Volgens de gemeente waren er vanuit de buurt klachten over overlast. Buurtbewoonster Renate van den Breemen besloot hierop een online-petitie te houden die 392 handtekeningen van sympathisanten opleverde.

Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij gaf eind juni bij het in ontvangst nemen van de petitie - plus een handtekeningenlijst van 25 directe buren - aan dat er nog geen besluit was genomen over Tommy Carving. Hij erkende wel dat het een lastig dossier is. Het college ziet nu toch mogelijkheden om Weijenberg zijn werk aan huis te kunnen laten voortzetten. Mits hij aan alle voorwaarden voldoet.