Ondernemer Pitch&Putt wil einde aan concurrentie 'gemeentebedrijf' Accres

De plannen van Accres voor een multi-activiteitencentrum in Apeldoorn, zijn ondernemer Bas van Roosmalen van Pitch&Putt in Bussloo in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Voor eerlijke concurrentie zijn ondernemers niet bang, maar dit is geen overheidstaak."

De ondernemer timmert zelf hard aan de weg en opent binnenkort een groot lasergamecentrum op Bussloo. Accres wil in het multiactiviteitencentrum in Apeldoorn ook lasergamen gaan aanbieden. ,,Ondernemers lopen tonnen mis door concurrentie van een bedrijf dat met gemeenschapsgeld is opgebouwd", schrijft Van Roosmalen.

Brieven

In brieven aan de gemeenten Apeldoorn en Voorst vraagt hij om de praktijken van Accres een halt toe te roepen. Hij vraagt gemeenteraad en -bestuur van Apeldoorn niet alleen geen toestemming te verlenen voor het multiactiviteitencentrum, maar hij wil daarnaast dat het alle activiteiten van Accres in de leisuremarkt stopt. ,,Dat is immers geen overheidstaak en een verkeerde manier van geld generen", schrijft hij. Van de gemeente Voorst hoopt Van Roosmalen dat zij met Apeldoorn in gesprek gaan over het feit dat de expansiedrift van Accres, 'de continuïteit en werkgelegenheid' van bedrijven in Voorst onder druk zetten.

Eerdere kritiek

Eerder lieten ondernemers uit Apeldoorn zich ook al kritisch uit over de plannen van Accres. Directeur Piet-Hein Kolff weersprak toen geluiden over oneerlijke concurrentie: ,,We krijgen geen subsidie en houden dus gewoon onze eigen broek op. Voor deze plannen hebben we ook zelf financiering moeten regelen." De gemeente Apeldoorn stelde in een reactie dat Accres de vrijheid heeft om naast haar maatschappelijke taak, ook commerciële activiteiten te ontplooien: ,,In de wetenschap dat de opbrengsten daarvan ten goede komen aan maatschappelijke doeleinden, juichen wij die ook toe", zei woordvoerder Toon Schuiling.

Schaalvoordelen