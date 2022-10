Ondernemers op bedrijventerrein Engelenburg in Twello pakken zaken samen aan

Twello heeft ‘het warmste zwembad’ van de regio (maar dat is niet terug te zien in de rekening)

Terwijl veel bedrijven moeite hebben het hoofd boven water te houden door de exploderende energieprijzen, heeft zwembad De Schaeck in Twello, naar eigen zeggen het warmste zwembad in de regio, nergens last van. De zwembaden blijven ondanks de energiecrisis tot een aangename 30 graden verwarmd. En daar merken ze in de kas weinig van. ,,Voorlopig blijven we de warmste.”

30 september