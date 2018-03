Ooievaars keren massaal terug naar omgeving Klarenbeek

Zon in gezicht mogelijk oorzaak voor ernstig ongeluk in Twello

6 maart Hij snapt zelf ook niet goed waar het mis ging. ‘Ik haalde een fietser in, opeens scheen de zon in mijn gezicht en was er die klap’, vertelde de 59-jarige Johannes van S. uit Bruchem dinsdag in de Zutphense rechtbank. Op de Blikkenweg in Twello veroorzaakte hij zo een ernstig ongeluk op 14 oktober 2016.