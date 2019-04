Ooievaars maken succesvolle comeback (maar daar is niet iedereen blij mee)

Van Dik Hout en beste coverband van 2018 op LenteLive! in De Vecht

1 april Van Dik Hout opent vrijdag de 14e editie van LenteLive! in De Vecht. Die avond speelt in de megatent aan de Hoevenallee ook The Hot Studs. Baby Blue, de beste coverband van Nederland in 2018, en Beatcrooks moeten zaterdagavond de duizenden bezoekers in beweging zien te krijgen. Zondag zijn er optredens van The Wetnecks en Daredevils.