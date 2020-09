Ook Klarenbeek, Voorst en Wilp cancelen traditioneel carnavalsfeest: verenigingen broeden op alternatief

Ruud Kooij (67), raadslid en voormalig fractie­voor­zit­ter VVD-Liberaal 2000 Voorst, overleden

22 augustus Afgelopen woensdag is Ruud Kooij, raadslid en voormalig fractievoorzitter van VVD-Liberaal 2000 in de gemeente Voorst, overleden. Kooij was ruim 10 jaar raadslid en vanaf 2012 fractievoorzitter. Eerst van de VVD en vanaf 2015 van de gefuseerde fracties VVD en Liberaal 2000. Ook was hij enige tijd tweede voorzitter van de gemeenteraad.