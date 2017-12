Oorlogsgraven op begraafplaats Voorst verlicht op kerstavond

Op het huidige cranberry-veld aan de Klarenbeekseweg in Voorst stortte op 1 maart 1943 een geallieerd vliegtuig neer. Alle zeven inzittenden kwamen hierbij om het leven. ,,De piloot heeft nog extra gas gegeven om te voorkomen dat hij midden in het dorp zou terechtkomen'', zegt Karin Smit. Onder meer bij de graven van deze oorlogshelden ontsteekt zij op kerstavond samen met vader Gerrit grafkaarsen.

Hier rusten de zeven omgekomen inzittenden van een geallieerd vliegtuig dat in 1943 bij Voorst neerstortte.

De Smitjes doen dit in het kader van de landelijke actie Lichtjes op oorlogsgraven. Dick Jansen uit Burgum kwam vier dagen voor kerstavond in 2015 op het idee in zijn woonplaats een lichtje te branden op oorlogsgraven. Hij koppelde hier een Facebook-oproep aan in de hoop dat dit op meer plaatsen zou gebeuren. Jansen had nooit kunnen bevroeden dat zijn initiatief door het hele land navolging zou krijgen (zie kader).

De Tweede Wereldoorlog heeft Karin Smit (50) altijd mateloos gefascineerd. Op 4 mei legt zij al vele jaren bloemen op de algemene begraafplaats aan de Deventerweg bij de zeven omgekomen vliegeniers, bij het Indiëmonument en bij de graven van de verzetshelden H.W. Iordens en U.A. Boers.

Vrijheid

Een maand geleden las Smit op Facebook voor het eerst over de lichtjesactie: ,,Toen dacht ik, dat ga ik ook doen op de algemene begraafplaats in Voorst. Ik zit in het gips en vroeg me af hoe ik daar moet komen. Mijn vader vindt het een heel leuk initiatief. Hij gaat zondag met me mee. We gaan om vijf uur rode graflichten aansteken. Iedereen die hier bij wil zijn, is welkom. Deze mensen hebben gevochten voor onze vrijheid. Zij verdienen het dat wij ook op kerstavond aan hen denken.''

