Opa is dement en ligt ziek in kamertje Twello: familie kan geen afscheid nemen omdat hij corona heeft?

Meggy en haar moeder Marjon weten niet meer wat te doen. ,,Opa zag blauw van benauwdheid, hoge koorts. We werden zaterdag bijeengeroepen, want dit was het einde", vertellen ze per telefoon. ,,We moesten maar per twee komen, hij was er ernstig aan toe. We bereidden ons voor op afscheid. Maar toen we aankwamen hoorden we ineens ‘corona’. En werd het ineens anders. Er mocht maar één iemand bij", vertelt Meggy. Haar moeder hees zich in een pak om haar dementerende vader bij te staan.