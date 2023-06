Open hek en een spoor dat plots ophoudt: is de grote Herkules gestolen? Maurits (44) vreest van wel

MET VIDEO Ineens luistert iedereen op de radio naar Abel (13): ‘Dit overtrof alles’

Hij beleeft een avontuur als in een jongensboek. Abel Staal (13) uit Eerbeek moet zich wel Kuifje in radioland voelen. Over een jaar of 20, zo voorspelde hij onlangs, kent heel radioluisterend Nederland hem. De jonge Eerbekenaar zat fout met die voorspelling. Over een vrijdagavond die Abel nooit zal vergeten.