Opruimen drugsafval boerderij Voorst voor rekening van eigenaren

VIDEO Skaten is in Twello al lang niet meer alleen voor jongens: ‘Meiden rocken net zo hard op een skateboard’

3 mei Wie denkt dat skaten alleen maar wordt gedaan door jongens met lang haar en baggy broeken, moet even bij het jongerenhonk van Younger at Heart in Twello kijken. Daar rollen inmiddels ook veel jonge meiden met een skateboard over de baan, met als rolmodel de Zutphense Marieke Molewijk, die zich er inzet om meer meiden aan het skaten te krijgen.