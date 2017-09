Oud-burgemeester nu toch weg uit luxe woonboerderij in Voorst

De Ververs werden vorig jaar failliet verklaard met een schuld van 2,7 miljoen euro. Toch zag het stel kans om sinds april 2016 een boerderij te huren die hen alleen aan huur al 2.050 euro per maand kostte. Waar ze dat van betaalden hebben de Ververs nooit willen uitleggen. Ook niet aan de curator.



De huur stond in geen verhouding tot hun inkomen; alles boven de 1.400 euro werd afgeroomd om de schulden in te lossen. Omdat de curator vreesde dat die vanwege de hoge huur verder zouden oplopen, eiste hij beëindiging van het huurcontract. Waarop de rechter bepaalde dat zij de woning per 15 mei moesten verlaten.



Het echtpaar verzette zich tegen de uitspraak. ,,Ze hadden er gewoon kunnen blijven zitten tot de behandeling van het hoger beroep in april volgend jaar'', aldus Klaas Wilting. ,,Ze hebben er zelf voor gekozen te vertrekken.'' De woordvoerder wil niet zeggen wanneer het paar precies is vertrokken en waarheen dan. ,,Niet naar het buitenland'', verzekert hij. ,,Het is een keurige familie, zij vluchten niet.''