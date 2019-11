Overijsselse Tibo (12) bedenkt het misschien wel gezondste schoolbroodje van Gelderland

VIDEOTibo Berger wil er eigenlijk nog niet teveel woorden aan vuil maken. De 12-jarige eersteklasser van het Veluws College in Twello bedacht het beste broodje van de school. En nu mag hij naar Papendal om mee te dingen naar het gezondste broodje van de provincie Gelderland. Hij is er beduusd van.

Want hoe bedenk je het beste broodje? Tja, Tibo kreeg gewoon een papier voor zich en dacht aan zijn vakantie in Drenthe. ,,Waar ik samen met mama een broodje met tonijn bestelde. Dat was lekker. Dus ik heb opgeschreven wat ik dacht dat daar in zat. En nu is mijn broodje het broodje van het jaar.”

Het Veluws College doet er sinds een aantal jaren alles aan om de leerlingen gezondere keuzes te laten maken. Voorkomen doe je het niet, dat tieners zakken chips of koeken kopen. Maar binnen de school kun je er paal en perk aan stellen. ,,Geen grote verpakkingen in school. Geen energydrank. Geen snacks. Dat zijn de regels", zegt docente Karin Linthorst. ,,In de kantine water en lightdrank. Fruit en gezonde keuzes. En op woensdag hebben we de broodjes.”

Cateraar

De school is maar klein, en is daardoor niet interessant genoeg voor een commerciële cateraar. De docenten prijzen zich gelukkig door het systeem. ,,We hebben een oudercommissie die elke woensdag broodjes maakt. Dus alleen op woensdag hebben we broodjes. En dan tegen hele lage prijs. Omdat we er niet aan hoeven te verdienen.” Zo kost de sandwich tonijn van Tibo een euro, met drie boterhammen, ei, tonijn en sla. In totaal smeren de ouders elke woensdag 150 broodjes.

En deze woensdag? Gaat Tibo samen met zijn vader, een vriend en Karin Linthorst naar de bekendmaking van het gezondste broodje. De Gelderse Sportfederatie maakt dan bekend wie de gezondste kantinehap van de provincie heeft bedacht. De Deventer Tibo lacht. Zelf koken? Nee, dat doet ‘ie thuis niet. En dat broodje van hem? Hoe maakte hij dat ook al weer?