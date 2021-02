Papa Frank bouwt voor z'n drie zoons gewoon vier meter hoge sleeschans in z'n Twellose achtertuin

Voor de randweg in Twello heeft gemeente landgoed ‘t Hartelaer nodig, maar de bewoners zijn fel tegen

15 januari De bewoners van 't Hartelaer zien een randweg over hun landgoed in Twello nog altijd niet zitten. De gemeente Voorst moet een stuk van het landgoed aankopen om de weg af te kunnen ronden. ,,We maken al een jaar of tien bezwaar tegen de plannen, maar we worden eigenlijk overgeslagen.’’