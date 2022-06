Parachutist (19) gereanimeerd na sprong in Teuge: ‘Familie is enorm geschrokken’

De jongen sprong samen met een instructeur, die achter hem vastzat. Tijdens de val merkte de instructeur dat de jongen zijn bewustzijn was verloren. De sprong was vanaf 3 kilometer hoogte. Of de jongen kort na het verlaten van het vliegtuig al zijn bewustzijn verloor, is niet bekend.

Volgens Woerlee gebeurt het zelden dat iemand bewusteloos raakt tijdens een val. ,,Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand was flauwgevallen, maar die had vooraf niets gegeten. Dit incident kun je vergelijken met een jonge voetballer die plotseling op het veld in elkaar zakt. Voor zover wij van de familie hebben gehoord, die was erbij, had deze jongen nooit ergens last van. Ze zijn enorm geschrokken. Laten we hopen dat het met een sisser afloopt.”