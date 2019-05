Parachutist belandt in boom vlakbij vliegveld Teuge

Op De Beele in Voorst kijken ze naar de jongere, niet naar het ziekte­beeld

4 mei Juda Solcer was lange tijd van de oude stempel. 'Ik zeg hoe het moet, en als je dat opvolgt, doe je het goed', hield de groepsleider van de Voorster jeugdzorginstelling De Beele de kinderen met wie hij werkte voor. Dat was ooit. Solcer is meegegaan in de veranderde aanpak die wordt gehanteerd in de ‘achtervanginstelling voor jeugd met gedragsproblemen’ van zorgbedrijf Pluryn.