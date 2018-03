Parachutist komt hard ten val bij vliegveld Teuge

Twee trouwe raadsleden CDA in Voorst krijgen een lintje bij hun afscheid

28 maart Cees Booster (72) en Joke Boerkamp-Leisink (67) zijn woensdagmiddag in Twello koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun langdurige inzet als gemeenteraadslid voor de CDA. Twellonaar Booster zat tot vandaag 26,5 jaar in de raad en Boerkamp-Leisink uit Klarenbeek 20 jaar.