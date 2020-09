Parachutist stort neer in weiland bij Terwolde: slachtoffer naar ziekenhuis

Kinderen van hoogbejaar­de bewoners van zorgcen­trum Voorst boos over gedwongen verhuizing

16 september Een andere kamer, de wc niet meer op de vertrouwde plek en onbekende gezichten. Volgende week zaterdag rijdt de verhuiswagen voor bij woonzorgcentrum De Benring in Voorst. Vijf hoogbejaarde dementerende bewoners moeten verhuizen, omdat de intensieve 24-uurszorg niet meer geboden kan worden. Het nieuws sloeg bij familieleden in als een bom. ,,We voelen ons in de maling genomen.”