Particulier plan voor zonneveld van 30 hectare langs A1 bij Wilp

CDA in Voorst duwt stemmentrekker Arend Jansen van de lijst

16 november Het CDA in Voorst zet raadslid Arend Jansen bij het grofvuil. Jansen (70) werd in 2014 al op een onverkiesbare plek gezet, maar kwam toen met voorkeursstemmen alsnog in de raad. Dit leidde tot boosheid binnen het lokale partijbestuur.