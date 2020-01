Pitch & Putt Bussloo mag twee serres en extra activiteitenruimte bouwen

‘Windmolen­vrij’ Voorst kiest voor negen windmolens. Of toch niet?

9 januari Agrariërs in Voorst zijn op het verkeerde been gezet. In een uitnodiging om volgende week dinsdag te komen praten over het thema energie, wordt gesteld dat de opdracht negen windmolens en honderd hectare zonnepark is. Maar Voorst wilde toch windmolenvrij blijven?