Pitch&Putt haalt bakzeil om concurrerend gemeentebedrijf

Maar de gemeente ziet er geen aanleiding toe om Accres te stoppen. Het vindt niet dat sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat het funcentrum wordt opgezet met een eigen BV. Directeur van Accres Piet-Hein Kolff, weersprak eerder ook al geluiden over oneerlijke concurrentie: ,,We krijgen geen subsidie en houden gewoon onze eigen broek op. Voor deze plannen hebben we ook zelf financiering moeten regelen." Bovendien, zo schrijft de gemeente, 'is verbreding van de opdrachtenportefeuille van Accres nodig om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren'.



Van Roosmalen heeft de gemeente een lijvige reactie teruggestuurd, waarin hij dreigt met juridische stappen: 'Ondernemers zijn normaal gesproken geen zeurpieten. U krijgt ze massaal op de kast. U kiest ervoor een traject in te gaan met heel veel hobbels en obstakels, rechtszaken en schadeclaims.'