Plan voor 35 hectare aan zonnepanelen in buitengebied Terwolde

Lightsource BP, naar eigen zeggen het grootste zonne-energiebedrijf van Europa, heeft plannen om aan de Ossenkolkweg een park van zo'n 35 hectare te realiseren. Ter vergelijking: het (voorlopig) grootste zonnepark van Nederland dat nu in aanbouw is in Zeeland beslaat ruim 40 hectare, ongeveer 85 voetbalvelden.

Lighthouse BV is deze week op de koffie geweest bij directe buren van de beoogde locatie. Oetine Dijkhof van boerderijcamping Park Nieuw Grapendaal is verbijsterd. ,,Zo'n 35 hectare aan zonnepanelen in de cultuurhistorische IJsselvallei. Hoe verzin je het?"

Mark Straver van het zonne-energiebedrijf bevestigt dat Lighthouse zich aan het oriënteren is op de Ossenkolkweg en dat het - als de plannen doorgaan - een park van máximaal 35 hectare wordt. Hij wil zich in dit stadium niet uitlaten over hoeveel zonnepanelen er op die oppervlakte kunnen komen te staan of wat de opbrengst van een dergelijk park is. Om toch een indruk te krijgen: op het Zeeuwse megapark van ruim 40 hectare komen pakweg 140.000 zonnepanelen te staan, genoeg om aan de elektriciteitsvraag van 20.000 huishoudens te voorzien.

'Positief contact'

Bij de gemeente Voorst is nog geen officiële aanvraag ingediend. Straver stelt echter dat er al contact is geweest met de gemeente en dat dit in elk geval dusdanig positief is verlopen dat Lighthouse nu de buurt is ingegaan met het plan.