Planten 125 jonge eiken aan Rijksstraatweg in Voorst van de baan, gemeente komt met nieuw bomenplan

Jeukrups leidt in Voorst tot verzet tegen komst 125 eiken langs doorgaande weg

2 juli Met het planten van 125 eiken ontstaat na de herinrichting van de drukke Rijksstraatweg tot rustige dorpsstraat in Voorst het ideale straatbeeld, zo was het idee. Voorster Belang en omstreken is nu tegen dit plan van de gemeente, dat mede is gebaseerd op bewonersbijeenkomsten. Reden voor het verzet: angst voor de eikenprocessierups. Een petitie is in de maak. De gemeente zegt de geluiden uit het dorp ‘heel serieus’ te nemen.