Plek voor tientallen huizen op vier inbreidingslocaties in Twello

Update Kringloop Twello slecht magische omzetgrens van 1 miljoen euro

14 maart Kringloop Twello heeft in 2018 voor het eerst een omzet behaald van meer dan een miljoen euro. ,,Dit is met onze beperkte omvang en voor een dorp best bijzonder. Ik denk dat wij qua omzet per vierkante meter een van de best presterende kringloopwinkels van Nederland zijn”, zegt Hans Hekkert, directeur van Stichting Kringloopwinkel Twello.