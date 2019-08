Politie keert zichtbaar terug op hardcorefestival Ground Zero

Lintje voor Klarenbeek­se voorvech­ter van betere leefomstan­dig­he­den Roemeense paarden

20 augustus Een krantenartikel in 2008 over het leed van werkpaarden in Roemenië greep Miriyam Daggelders zeer aan. De Klarenbeekse reisde met drie vriendinnen af naar het land om met eigen ogen te bekijken onder welke omstandigheden deze dieren daar leven. ,,We hebben heel veel ellende gezien. Terug in Nederland hebben we eerst geprobeerd aansluiting te zoeken bij een grote organisatie. Dat lukte niet en daarom zijn Maartje Weesie en ik op 1 september 2009 naar de notaris gestapt om Stichting Roemeense Paarden in Nood op te richten.”