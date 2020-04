Producent van bedtextiel failliet: tien man op straat in Twello

Cevilit is gespecialiseerd in matrasbescherming, zegt curator Maarten Wevers, dus in artikelen zoals molton hoezen en hoeslakens. Het bedrijf kreeg onder meer te maken met concurrentie uit lagelonenlanden, zegt hij.

Jute zakken

De eigenaren telden hun knopen en besloten zelf het faillissement aan te vragen over het familiebedrijf, dat al meer dan een halve eeuw actief is onder de huidige naam en zijn productie heeft in Twello. De feitelijke historie van het bedrijf, dat ook een agentuur heeft in Duitsland, gaat zelfs terug tot 1904, toen het in Deventer begon met reparatie en handel in jute zakken.