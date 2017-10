Raad Voorst trekt aan de bel over glasvezel in buitengebied

Het probleem is dat een gemeente alleen mag faciliteren en niet zelf mag gaan aanleggen. Aanleggen is namelijk in strijd met Europese regels. ,,Dat wordt gezien als staatssteun, daar zijn we erg voor gewaarschuwd", antwoordde wethouder Harjo Pinkster (CDA).

Met handen en voeten gebonden

Pinkster is in dezen met handen en voeten gebonden, maar hij vertrouwt op de afspraken die hij heeft gemaakt met aanbieder CIF. Dat gaat - onder voorbehoud van financiering - in 2019 over tot aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente, mits minimaal de helft van alle adressen meedoet.