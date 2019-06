Raadslid Voorst bij Twello aangevallen door agressieve roofvogel

Van Ekeren liep in de omgeving Voordersteeg-Wilpsedijk toen hij een dreun op zijn hoofd voelde. ,,Het was alsof er een baksteen op mijn hoofd viel.” Al snel concludeerde de Twellonaar dat er geen meteorieten uit de lucht waren gevallen, maar dat hij ten prooi was gevallen aan een roofvogel. ,,Omdat ik door de schrik ook viel, was ik wat gedesoriënteerd. Maar ik zag nog wel een schaduw van vermoedelijk een buizerd. Even leek het er ook op of-ie vanuit de verte weer terugkwam. Toen vroeg ik me af wat ik moest doen? Lawaai maken of hard wegrennen. Ik heb voor het laatste gekozen.”