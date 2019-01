Rampgebied in Oostenrijk? Pascal uit Nijkerk en Maarten uit Twello ondervinden amper hinder van sneeuwval

videoLawines, afgesloten wegen en verkeersongelukken. In Oostenrijk viel de afgelopen dagen heel veel sneeuw, maar lang niet overal is het bar en boos. Pascal Wernsen uit Nijkerk en Maarten Relker uit Twello zitten in Oostenrijk en lieten zich niet tegenhouden door moeder natuur. ,,Je ziet alleen veel sneeuwschuivers.’’

Volledig scherm Maarten Relker uit Twello schoot dit winterse plaatje in Flachau. © Maarten Relker

Wernsen kwam zaterdag aan in Saalbach. Hij boekte samen met zijn zusje een groepsreis en brengt een week door in het Oostenrijkse plaatsje. ,,Je hoort het soms wel donderen in de bergen. Dan is er weer een lawine,’’ vertelt de Nijkerker. Verder ziet hij in het dorpje overal mensen de sneeuw van de daken scheppen. ,,Ingesneeuwd? Dat valt mee en de wegen zijn hier ook niet de hele tijd dicht.'' De 26-jarige Wernsen vertelt dat er regelmatig wegen tijdelijk dichtgaan. ,,Dan is de weg een paar uurtjes dicht. Maar ik denk wel dat ze het hier in Oostenrijk onder controle hebben.‘’

Quote Je hoort het soms wel donderen in de bergen. Dan is er weer een lawine. Pascal Wernsen Volledig scherm Pascal Wernsen (rechtsboven) vermaakt zich prima in de Oostenrijkse sneeuw. © Pascal Wernsen

Lawinegevaar

De Nijkerker merkte vooral dat er op de toppen veel wind was, maar dat het in het dal prima te doen was. Wel ziet hij nog regelmatig mensen off-piste skiën. Dit ondanks de waarschuwingen voor lawines. In onder meer de deelstaten Vorarlberg, Salzburg en Tirol geldt code 5 voor lawinegevaar, dat is het hoogste waarschuwingsniveau.

Volledig scherm De Oostenrijkse autoriteiten hebben de wegen in Saalbach sneeuwvrij gemaakt. © Pascal Wernsen

Maarten Relker uit Twello vertrok vanmiddag weer richting huis. Hij heeft net een lang weekend wintersport achter de rug. Samen met zijn vader en een vriend bracht hij enkele dagen door in Flachau. De Twelloër vertelde dat het bij hem zeker geen rampgebied was. ,,Het was eigenlijk prima voor elkaar, je ziet alleen om het kwartier twee van die sneeuwschuivers over de weg rijden.’’, aldus de 19-jarige Relker.

Sneeuwkettingen

Relker vertelt dat hij voorbereid op reis is gegaan, maar zeker geen extra maatregelen heeft genomen. ,,Wij hebben ons gewoon voorbereid. Twee krabbers en sneeuwkettingen.’’ Het enige negatieve voor Relker was dat er zo nu en dan enkele pistes vanwege de hard wind op slot gingen. Al mocht dat de pret niet deren. ,,Ik heb de afgelopen dagen lekker geskied.‘’

Quote Volgens mij komen nu de mooiere dagen. Ik heb zo’n app op mijn telefoon en die vertelde mij dat. Pascal Wernsen

Waar Relker inmiddels de Alphen achter zich laat, heeft Wernsen nog enkele dagen voor de boeg in Oostenrijk. ,,Volgens mij komen nu de mooiere dagen. Ik heb zo’n app op mijn telefoon en die vertelde mij dat,‘’ aldus Wernsen.

Of Relker nog problemen verwacht op de terugreis? ,,Nee, ik denk dat wij vannacht gewoon om 02.00 uur weer in Twello zijn.‘’