Rechtbank neemt plaats in het beklaagdenbankje

Het is geen alledaags gezicht deze maandagmiddag in de Zutphense rechtbank: drie rechters in het beklaagdenbankje. Voor hen zitten collega’s die samen de zogeheten wrakingskamer vormen. Zij moeten beslissen of de rechtbank vooringenomen is in de zaak die draait om twee Duitse piloten die met 60 kilo heroïne werden gepakt op vliegveld Teuge.

De meervoudige kamer van de rechtbank wees eerder deze ochtend het verzoek van de advocaat van piloot Pascal R. (30) af. De raadsman wil dat er uitgebreider DNA-onderzoek wordt gedaan. Zijn cliënt ontkent namelijk dat hij de drugs in de koffers heeft gestopt en zegt ook niet weten dat er drugs in de koffer zaten. Wel zou hij ‘intensief contact’ met de koffers hebben gehad. ,,Hij moest ze in het kleine ruim proppen.‘’

Ritssluiting

Dus zat zijn DNA aan de buitenkant, maar kan die bijvoorbeeld ook via de ritssluiting in de koffers terecht zijn gekomen? Of zijn er andere scenario’s? In deze zaak staat ook piloot Lukas G. (28) terecht. Het duo werd op 20 januari betrapt met 60 kilo heroïne aan boord. Beide vliegers zijn sinds begin dit jaar op vrije voeten en ontkennen iets te maken te hebben met de drugssmokkel.

Vooringenomenheid

De rechtbank berust niet in de wraking, zei de voorzitter. De rechter en haar collega’s hebben tot nu toe begrepen dat de kern draait om het fouilleren door een verbalisant en vervolgens het openen van de koffers door dezelfde persoon, waardoor er DNA van de piloot in de koffer zou zijn gekomen. Nu blijkt dat die bewuste verbalisant niet degene is die heeft gefouilleerd. En volgens de rechtbank is er geen ander concreet scenario aangevoerd door de advocaat. ,,Er is geen sprake van vooringenomenheid en we lopen op geen enkele manier op de zaken vooruit.’’

Daar is de raadsman het niet mee eens. ,,Het mogelijke duidelijk zijn dat er wel degelijk sprake is van vooringenomenheid. De rechtbank heeft kennelijk geen behoefte aan potentieel ontlastende onderzoeksresultaten.’’