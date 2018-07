Rechter buigt zich over familie-oorlog tussen Italiaanse gezinnen uit Wilp en Eerbeek

3D-ge­print gebouw mogelijk nog dit jaar te bewonderen in Teuge

12 juli De bouw van De Vergaderfabriek in Teuge, een van de eerste 3D-geprinte gebouwen van Europa, is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het Voorster college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen. ,,We zijn enorm verheugd dat de procedure vordert'', zegt initiatiefnemer Arvid Prigge.